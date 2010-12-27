Петербуржцы сообщили о задымлении после громкого хлопка на Байконурской улице

Жители Петербурга сообщили о том, что в 21:38 на Байконкурской улице произошел мощный хлопок. После этого произошло задымление. Очевидцы опубликовали кадры в социальных сетях.
"Увидел яркую светлую вспышку, напоминающую по цвету электрическую, около мачты ЛЭП. Довольно мощный хлопок, небольшая вибрация окон",
- написал пользователей.
По словам свидетеля, людей поблизости не было. После хлопка появился дым.
В пресс-службе "Ленэнерго" заявили, что сообщений об отключении электричества пока не поступало. Специалисты проверят состояние оборудования.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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