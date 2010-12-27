Петербуржцы сообщили о задымлении после громкого хлопка на Байконурской улице

Сообщение о проблемах с электроснабжением на данный момент не поступало.

Жители Петербурга сообщили о том, что в 21:38 на Байконкурской улице произошел мощный хлопок. После этого произошло задымление. Очевидцы опубликовали кадры в социальных сетях.

"Увидел яркую светлую вспышку, напоминающую по цвету электрическую, около мачты ЛЭП. Довольно мощный хлопок, небольшая вибрация окон", - написал пользователей.

По словам свидетеля, людей поблизости не было. После хлопка появился дым.

В пресс-службе "Ленэнерго" заявили, что сообщений об отключении электричества пока не поступало. Специалисты проверят состояние оборудования.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"