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Петербуржцы сообщили о задымлении после громкого хлопка на Байконурской улице
Сегодня, 22:28
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nadezhda_sib

Петербуржцы сообщили о задымлении после громкого хлопка на Байконурской улице

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Сообщение о проблемах с электроснабжением на данный момент не поступало.

Жители Петербурга сообщили о том, что в 21:38 на Байконкурской улице произошел мощный хлопок. После этого произошло задымление. Очевидцы опубликовали кадры в социальных сетях.

"Увидел яркую светлую вспышку, напоминающую по цвету электрическую, около мачты ЛЭП. Довольно мощный хлопок, небольшая вибрация окон",

- написал пользователей.

По словам свидетеля, людей поблизости не было. После хлопка появился дым. 

В пресс-службе "Ленэнерго" заявили, что сообщений об отключении электричества пока не поступало. Специалисты проверят состояние оборудования. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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