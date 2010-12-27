Петербуржцы смогут сдать за деньги пластиковые и стеклянные бутылки

За бутылки дают по 50 копеек, за пакеты - по 10.

В Петербурге появились пункты сдачи, в которые можно принести пустые стеклянные бутылки и пластик. Также местные жители смогут отнести картонные коробки. Ненужные тары принимают за небольшое вознаграждение. Каждый объект будет оценен в 50 копеек, за исключением пластиковых пакетов - они уйдут за 10 копеек. Эксперты надеются, что таким образом можно улучшить экологическую ситуацию в городе. Отметим, что все полученные бутылки будут направлены на переработку.

Поучаствовать в очистке города от ненужного мусора можно по адресам: Гражданский проспект, 23 корпус 1 (в помещении магазина "Народная Семья"), по Гражданскому проспекту, 39, на На 4-м Верхнем переулке, 19Б ("СПАР"), проспекте Энгельса, 136 корпус 1( "Народная Семья"), проспекте Луначарского, 60 корпус 1, Коллонтай, 10, Латышских Стрелков, 9 корпус 1, Индустриальном проспекте,34, 2-м Муринском проспекте,14. Приме открыт ежедневно с 18 до 21 часа, кроме субботы и воскресенья.

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