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Петербуржцы были недовольны перекрытием Минского переулка
Сегодня, 19:07
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nadezhda_sib

Петербуржцы были недовольны перекрытием Минского переулка

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В переулке не было знака о том, что проезд закрыт.

Движение по Минскому переулку днем 14 ноября оказалось временно закрыто, петербуржцы остались недовольны тем, что на месте отсутствовал знак объезда. Информацией об этом они поделились в социальных сетях. 

"Закрыт проезд через Минский переулок к Декабристов",

- написал житель города.

Водители были вынуждены сдавать назад по улице Союза Печатников к Лермонтовскому проспекту. На закрытие участка был выдан ордер ГАТИ, однако об этом петербуржцы смогли узнать лишь на месте, так как знаков не наблюдалось, сообщил пользователь. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Мерседес" припарковался в столб возле детского магазина на Одоевского. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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