Петербуржцы были недовольны перекрытием Минского переулка

В переулке не было знака о том, что проезд закрыт.

Движение по Минскому переулку днем 14 ноября оказалось временно закрыто, петербуржцы остались недовольны тем, что на месте отсутствовал знак объезда. Информацией об этом они поделились в социальных сетях.

"Закрыт проезд через Минский переулок к Декабристов", - написал житель города.

Водители были вынуждены сдавать назад по улице Союза Печатников к Лермонтовскому проспекту. На закрытие участка был выдан ордер ГАТИ, однако об этом петербуржцы смогли узнать лишь на месте, так как знаков не наблюдалось, сообщил пользователь.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Мерседес" припарковался в столб возле детского магазина на Одоевского.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"