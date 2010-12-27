Петербуржцы были недовольны перекрытием Минского переулка

Движение по Минскому переулку днем 14 ноября оказалось временно закрыто, петербуржцы остались недовольны тем, что на месте отсутствовал знак объезда. Информацией об этом они поделились в социальных сетях.
"Закрыт проезд через Минский переулок к Декабристов",
- написал житель города.
Водители были вынуждены сдавать назад по улице Союза Печатников к Лермонтовскому проспекту. На закрытие участка был выдан ордер ГАТИ, однако об этом петербуржцы смогли узнать лишь на месте, так как знаков не наблюдалось, сообщил пользователь.
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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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