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Петербуржцы прожили без дождя десять дней

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Антициклон над Северной столицей побил летний рекорд.

Погода в Санкт-Петербурге бьет рекорды по отсутствию дождей. Целых десять дней жители города смогли просушить зонтики и плащи, чтобы на следующей неделе в полной готовности встретить новый циклон.

29 сентября синоптик на своей странице в Facebook пообещал еще четыре облачных, но теплых и сухих дня. Эти выходные, по мнению главного синоптика Петербурга Александра Колесова, будут завершающими перед приходом дождей. Такой затяжной антициклон с пиком атмосферного давления в 1044,5 гПа (783 мм ртутного столба) назван Колесовым осенним рекордом.

Пользователи Facebook поддержали высказывание синоптика, подтвердив, что последние десять дней подарили горожанам отличное настроение. 

 

 

Теги: новости спб , погода , хорошая погода в спб
Категории: Новости СПб

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