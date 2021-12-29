Петербуржцы продолжают жаловаться на груды мусора на улицах

Проблемы с мусором сохраняются в городе, отходы скапливаются не только у домов, но и возле школ и детских садов.

Петербуржцы продолжают жаловаться на груды мусора у своих домов и в общественных местах. Большую кучу отходов заметили у начальной школы-детского сада №678 на 2-й Комсомольской улице. Жители Красносельского района обращаются в различные инстанции, но пока безуспешно.

Уже три недели мусор не вывозится, обращаемся в ЖЭК, не реагируют. Камилла Лукина, местная жительница

После нового года сложилась такая обстановка. Это невозможно, здесь находится детский сад, начальная школа. Родители приводят сюда своих детей, приходят бомжи, мусор раскидан по всему микрорайону. Галина Мышоловка, местная жительница

Никогда такого у нас не было, 50 лет здесь живу, такого никогда не было безобразия. Тут уже крысы бегают. Ланцета Мазуренко, местная жительница

Праздники закончились, мусор не вывозился. В этот детский сад ходит мой ребенок, вороны несут мусор и сбрасывают его на территории детского сада. Работники детского сада очищают свою территорию. Любовь Дубова, местная жительница

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с вывозом мусора в городе взята под контроль. По его словам, "Невский экологический оператор" столкнулся с рядом проблем после перехода на новую систему вывоза мусора.

Фото и видео: Piter.TV