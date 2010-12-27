Стало известно, что чаще всего петербуржцы покупают онлайн

Чаще всего жители Петербурга покупают в Интернете одежду (67%) и смартфоны (63%), сообщила пресс-служба "Яндекс.Маркета".
На третьем месте по популярности расположились средства личной гигиены и игрушки (59%).
Петербуржцы обогнали остальных россиян по покупке продуктов питания, алкоголя и товары для животных в Сети. Покупки онлайн востребованы благодаря более низкой цены, возможности сравнивать цены и отсутствия надобности куда-либо ехать. Жители Северной столицы являются более активными покупателями в Интернете, чем в среднем в других мегаполисах.
За последний год все больше респондентов стали делать заказы через смартфон, 26% по сравнению с прошлогодними 18%. Более двух третей опрошенных совершают интернет-покупки более четырех лет.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский автопром серьезно сократился.
Фото: pixabay.com
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