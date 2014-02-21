Петербуржцы предлагают услуги по откапыванию машин от снега на “Авито”

В среднем за услугу петербуржцы берут от 400 до 1.5 тыс. рублей.

В связи со снегопадами жители Петербурга стали предлагать услуги по откапыванию машин от снега на интернет-сервисе "Авито". В среднем за услугу петербуржцы берут от 400 до 1.5 тыс. рублей. Стоимость зависит от сложности работы.

Также на просторах сервиса можно увидеть услуги по чистке машины от снега или же по уборке дворов. Стоимость таких услуг составляет порядка 1.5 рублей.

Ранее мы писали про товары, которые петербуржцы покупали чаще всего в 2020 году.

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