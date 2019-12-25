Названы товары, которые петербуржцы покупали чаще всего в 2020 году

Первые строчки заняли медицинские маски, диваны и бытовая техника.

Аналитики сервиса "Авито" составили рейтинг товаров, которые петербуржцы покупали чаще всего в уходящем году. Из-за пандемии коронавируса жители города на Неве стали в 5,7 раз больше интересоваться медицинскими масками. Предпочтение отдается одноразовым маскам – их покупали 56% респондентов. Поклонниками многоразовых оказались около 37% опрошенных.

Кроме того, первые строчки рейтинга заняли диваны, продажи которых по сравнению с прошлым годом выросли на 12%. Вместе с тем петербуржцы на 15% активнее стали покупать телевизоры, на 14% - холодильники, на 37% - PlayStation 4, на 19% - ноутбуки и на 32% - компьютерные кресла и столы. Последними в рейтинге оказались iPhone (+5%), велосипеды (+40%) и кроссовки (+27%).

Ранее мы писали, что Петербург попал в топ-5 в рейтинге крупнейших городов России по индексу IQ.

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