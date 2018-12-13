Петербуржцы отреставрировали детскую площадку "Алые паруса"

Площадку на Тверской улице жители города пытаются спасти от сноса.

Жители Центрального района Петербурга отреставрировали детскую площадку "Алые паруса" на Тверской улице возле дома 14. Об этом сообщают в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Общественники хотят спасти от сноса детскую площадку, которая была построена еще 40 лет назад. Отметим, что таких площадок в Северной столице осталось лишь несколько штук.

Петербуржцы расчистили площадку от мусора, перекрасили ее, придав парусам на корабле первичный алый цвет, а волны выкрасили в яркий синий.

Фото: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург