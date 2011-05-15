Петербуржцы обменялись вещами на шеринг-пикнике

Мероприятие привлекло внимание горожан к концепции совместного потребления и вопросам экологии.

В Александровском саду прошел масштабный шеринг-пикник, его организовали Центр добрососедства "Дом" и "Общественные мастерские". Петербуржцы смогли обменяться одеждой, детскими игрушками, стройматериалами, предметами для творчества, растениями и даже свадебными платьями. Мероприятие привлекло внимание горожан к концепции совместного потребления и вопросам экологии: на пикнике угощали чаем в многоразовые кружки.

В настоящее время это супер важно, потому что люди склонны перепотреблять и накапливать огромное количество вещей, которые им не нужны.

Очень здорово, что это мероприятие помогает людям познакомиться друг с другом, найти новых знакомых, единомышленников и новый дом своим вещам.

Такая небольшая магия: не знаешь, что тебе попадется, какая вещь на тебе посмотрит, как в душу западет.

Для гостей пикника устроили мастер-классы по созданию брошек из битой керамики и росписи одежды. А в секции "Живая библиотека" в роли книг выступали люди, которые рассказывали истории и делились опытом.

Сегодня у нас представлены выпускница детского дома, создатель этичного бизнеса, музыкант старинных инструментов. Например, выпускница детского дома рассказывает о своем опыте в детском доме, как она из него выпустилась, как переехала из родного города в Петербург. Либо модель 50+, которая расскажет, как она к этому пришла. Мария Равина, волонтер проекта "Живая библиотека"

Также петербуржцы смогли познакомиться с крысами и их заводчиками или исполнить музыку одним касанием с использованием фольги и тока. Организаторы обещают, следующим летом шеринг-пикник соберет еще больше любителей делиться с другими.

Видео, фото: Piter TV