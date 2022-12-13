Петербуржцы наблюдали в небе "поцелуй" Венеры и Юпитера

Это явление можно наблюдать 1 и 2 марта.

В небе над Петербургом можно увидеть Венеру и Юпитер 1 и 2 марта. Это небесное явление называется соединением и является красивым и впечатляющим обманом зрения. Две яркие планеты находятся на расстоянии миллионов километров друг от друга. При этом соединение Венеры и Юпитера можно наблюдать минимум раз в год.

Юпитер — самая большая планета Солнечной системы приблизился к Венере (один из самых ярких объектов на земном небе) настолько, что расстояние между ними составляет приблизительно ширину одной полной Луны.

Для того чтобы увидеть "поцелуй" Венеры и Юпитера, телескоп или бинокль не нужны. Планеты видно невооруженным взглядом. Отличить их друг от друга легко: Юпитер будет сиять в два раза ярче Сириуса, самой яркой звезды на небе, а Венера — в шесть раз ярче Юпитера.

Фото и видео: Вконтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село