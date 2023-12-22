Петербуржцы массово интересуются космосом

Сайты космической тематики всё больше привлекают жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В год 90‑летия со дня рождения Юрия Гагарина жители региона стали на 31% чаще интересоваться историей легендарного полёта и биографией прославленного соотечественника, подготовкой современных космонавтов, а также больше наблюдать за Солнечной системой в режиме онлайн. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе исследования обезличенных данных абонентов.

В преддверии юбилея первого космонавта специалисты зафиксировали высокий рост трафика на сайте музея‑заповедника Юрия Гагарина. Петербуржцы заходили на этот ресурс в 2 раза чаще, чем в начале года. А портал "Планетария №1" в Санкт-Петербурге за март увеличил популярность на 15%. Помимо этого, жители региона увлеклись онлайн‑трансляциями с международной космической станции и познавательными ресурсами Научно‑исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов. Трафик абонентов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области на этом портале подскочил на 84%, что в 3 раза выше, чем в среднем по стране. Резко вырос интерес петербуржцев к экскурсиям на радиоастрономическую обсерваторию "Светлое", расположенную в поселке Светлое Ленинградской области, в 2024 году трафик на сайт обсерватории вырос практически в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Путь к звездам сегодня стал доступнее, благодаря современным цифровым технологиям. В прошлом году инженеры МегаФона запустили новые базовые станции в Пулковской обсерватории, что позволило увеличить скорость мобильного интернета в локации до 80 Мбит⁄с и дало возможность сотрудникам и многочисленным посетителям мгновенно делиться своими наблюдениями за звёздами в Сети.

По наблюдениям аналитиков, всплеск активности жителей на сайты планетариев фиксируется в апреле, а также с августа по ноябрь. Повышенное внимание они связывают с необычными астрономическими явлениями — суперлунием, солнечным затмением и звездопадами.

Отметим, что интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея‑заповедника Гагарина вырос более чем в 11 раз за год, а на сайт новостей космоса Astronews — в 2,3 раза. Интерес к порталу Центра подготовки космонавтов за 2023‑й год увеличился на 47% по сравнению с предыдущим годом. Также популярностью у россиян пользуются московский и петербургский планетарии.

Фото: Pxhere

