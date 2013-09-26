Петербуржцы бесплатно могут научиться шить, лепить, рисовать в "Открытых мастерских"

В креативном пространстве при библиотеке обучают кожевенному делу, шитью, каллиграфии, фотографии, керамике, шелкографии.

В Петербурге на базе библиотеки "Лиговская" успешно работают "Открытые мастерские", где каждый может освоить новое ремесло. В креативном пространстве проводят курсы по кожевенному делу, шитью, каллиграфии, фотографии, керамике. Цель проекта – не только подарить петербуржцам новые знания, но и бесплатно обучить их прикладному искусству.

В курсах у нас от 3 до 8 занятий, в зависимости от направления, мастер-класс – это разовое занятие. Одна из наших главных целей – не попробовать, а научить, то есть по окончанию курса человек должен понимать технологию: как это делается. Сначала это базовый этап, однако его дальше можно развивать. У нас были случаи, когда после прохождения курсов участники открывали интернет-магазины и превращали это в дело своей жизни. Анастасия Мельникова, куратор проекта "Открытые мастерские"

В мастерских бывают самые разнообразные направления: искусство перформанса и каркасная скульптура из проволоки. Одни из самых популярных: столярное дело и керамика, на занятиях гости учатся работать с глиной, лепят чашки, вазы и подсвечники.

У нас проходит мастер-класс по созданию ёлочной игрушки, сегодня ребята создадут какое-то изделие, и потом я самостоятельно покрою его глазурью, отнесу на обжиг и после отдам готовым участникам. Александра Пасека, мастер по керамике

Все преподаватели имеют профильное образование: это мастера и художники, которые создают собственные произведения искусства. На мастер-классах участники изготавливают вещи своими руками, например, на курсе по шелкографии это футболка или сумка с принтом.

Курс в три этапа. На первом занятии мы изготавливаем рамы, на нее натягиваем шелкографическую сетку и наносим эмульсию. К следующему занятию ученики подготавливают рисунок, который хотят напечатать. Мне присылают принт, мы его печатаем на прозрачной плёнке, и дальше с помощью света он проявляется на рамке. На третьем занятии происходит печать. Ксения Колосова, мастер по шелкографии

В выставочном зале библиотеки "Лиговская" кураторы мастерских организовывают экспозиции живописи, керамики, современного искусства. Здесь представлены работы петербургских художников, мастеров и фотографов. Выставка "Дхьяна" посвящена камню.

Основная концепция выставки заключается в том, что мы говорим здесь о камне как об историческом событии в жизни каждого человека, так и об историческом событии Земли, то есть о развитии. Очень важно, чтобы, придя сюда, человек мог просто отдохнуть, посозерцать. Юлия Коваленко, куратор проекта "Открытые мастерские"

Также "Открытые мастерские" проводят мастер-классы для подопечных благотворительного фонда "Перспективы". В планах центра развивать новые направления курсов и устраивать мастерские на городских фестивалях.

Фото, видео: Piter.TV