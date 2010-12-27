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В пятницу петербуржцы напишут Большой этнографический диктант
Сегодня, 22:49
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nadezhda_sib

В пятницу петербуржцы напишут Большой этнографический диктант

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Участникам нужно будет ответить на 30 вопросов.

Жители Петербурга примут участие в "Большом этнографическом диктанте". Международная акция пройдет 1 ноября, рассказала пресс-служба комитета по образованию.

Диктант вместе с инструктажом участников займет 1 час. Проверить себя могут граждане России и других стран, если они владеют русским языком. Образование, социальная принадлежность и вероисповедание не имеют значения. Для проведения мероприятия откроют 135 площадок на базе школ, учреждений дополнительного и профессионального образования, библиотек и вузов. 

"Большой этнографический диктант" начнется в 11:00, он пройдет уже в четвертый раз. 

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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