Петербуржцев приглашают принять участие в Студенческой весне

Победители регионального этапа смогут принять участие в финале конкурса, который состоится в Самаре.

Молодые петербуржцы до 5 апреля включительно могут подать заявку на участие в фестивале "Студенческая весна". Анкеты учащихся высших и средних учебных заведений принимаются по электронному адресу: https://clck.ru/drLBV. Об этом сообщает "Строительный Петербург".

К участию в фестивале приглашаются как индивидуальные исполнители, так и творческие коллективы. Региональный этап фестиваля пройдет с 8 по 20 апреля в рамках общей программы "Российская студенческая весна". Самые яркие и талантливые участники окажутся на национальном финале программы.

Основные номинации фестиваля в этом году распределены по ключевым жанровым и тематическим направлениям: "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Журналистика", "Видео", "Арт".

Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет в мае в Самаре, а победителей наградят на Гала-концерте 20 мая 2022.

Для справки: Фестиваль реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование" и проводится в рамках 30-летия Программы поддержки и развития