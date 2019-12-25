Нарушение просьбы может привести к крайне негативным последствиям.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что Петербуржцев попросили не подкармливать птиц. Об этом сообщил комитет по природопользованию, ссылаясь на исследования орнитологов.

Специалисты отмечают, что просьба касается всех видов птиц, в том числе уток, чаек, лысух, голубей и ворон. Орнитологи заявили, что соответствующее нарушение приведет к крайне негативным последствиям.

Специалисты заявили, что при такой подкормке птицы привыкают к питанию и прекращают добывать естественную для них еду. В итоге это приводит к загрязнению водоемов, а в некоторых случая к смерти птиц.

Ранее мы сообщали о том, что специалисты назвали количество проживающих в Петербурге кошек и собак.

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