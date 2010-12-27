Петербуржцев отправили в колонию на 2 года за открытое хищение "Айфона"

В Петербурге двое молодых людей ограбили прохожего, применив силу.

Петербургский военный суд огласил приговор в отношении курсантов Военно-морского института ВУНЦ ВМФ матроса Михаила Кончакова и старшины 2 статьи Александра Фомина, признанных виновными в совершении преступления по статье "Грабеж".

Установлено, что 10 сентября 2017 года около 16.40 Кончаков и Фомин, находясь в увольнении, около дома №20 по набережной реки Смоленки решили ограбить прохожего. Недолго думая, осужденные догнали потерпевшего и, несколько раз нанесли удары по голове и туловищу, открыто похитили телефон "Айфон SE" стоимостью 17569 рублей 50 копеек, после чего скрылись с места преступления.

Вскоре сотрудниками полиции злоумышленники были задержаны, подсудимые вину не признали.

Суд приговорил каждого к лишению свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 2 года. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей.