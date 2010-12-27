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Петербуржцам расскажут о японской культуре в "Библиотеке комиксов"
Сегодня, 12:28
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TretyakovaS
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Петербуржцам расскажут о японской культуре в "Библиотеке комиксов"

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Лекцию проведет студентка японского колледжа.

Первый осенний день начнется с лекции, посвященной культуре Японии, которая пройдет в "Библиотеке комиксов". Занятие проведет студентка японского колледжа Ксения. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как рассказали организаторы, Ксения уже больше трех лет живет и учится в Японии. В следующем году она будет работать в одной из самых крупных японских компаний – "Hoshino Resorts". Девушка готова поделиться с петербуржцами своими впечатлениями от страны и рассказать о японской культуре.

Лекция начнется в 16:00 по адресу: улица 7-я Красноармейская, дом 30. Вход на мероприятие бесплатный. 

Теги: библиотека комиксов , новости петербурга , новости спб , петербуржцам расскажут о японской культуре в библиотеке комиксов
Категории: Новости СПб

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