Петербуржцам рассказали о полезных мини-сервисах в социальной сети "ВКонтакте"

Мини-сервисы помогут узнать больше о культурных мероприятиях Северной столицы и необычных локациях для отдыха с семьей.

Жители Санкт-Петербурга могут воспользоваться полезными сервисами, основанными на социальной сети "ВКонтакте", которые были созданы при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Приложение "Я здесь живу" предназначено для активных и неравнодушных жителей Петербурга. Оно включает в себя ряд полезных городских сервисов. Среди них - "Спорт во дворе", "Афиша мероприятий" и "Красивые места". Здесь представлена информация о бесплатных тренажерах, прогулочных маршрутах и интересных событиях.

Если вы хотите получить новые впечатления, просто выберите интересующий вас сервис в приложении и отсканируйте QR-код. Для этого достаточно навести камеру смартфона на изображение, и программа предложит вам перейти по нужной ссылке.

Фото: Pxhere