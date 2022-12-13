Петербуржцам рассказали, какие проекции украсят "Поющие мосты" в ночь на 20 мая

Петербуржцы и гости города увидят изображения, которые посвящены 320-летию Петербурга и Году педагога и наставника, а также 200-летию со дня рождения А. Н. Островского.

В ночь с 19 на 20 мая начнется сезон "Поющих мостов". Дворцовый мост разведут под музыку Сергея Рахманинова, к 150-летию композитора. На его пролетах высветят тематическую лазерную проекцию. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Петербуржцы и гости города увидят изображения, которые посвящены 320-летию Петербурга и Году педагога и наставника, а также 200-летию со дня рождения А. Н. Островского. Кроме этого, покажут знаковые петербургские достопримечательности: грифона с Банковского моста, Исаакиевский собор, Спас на Крови, Александринский театр, Адмиралтейство и кораблик с его шпиля.

Шоу "Поющие мосты" проходит с 2016 года. В минувшем году темой проекта был международный книжный салон на Дворцовой площади. В этом году Книжный салон проходит с 18 по 21 мая. Спикерами станут Евгений Водолазкин, Татьяна Толстая, Дарья Донцова, Юрий Поляков, Александр Ливергант, Дмитрий Воденников и многие другие писатели.

Фото: Piter.tv

