Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Петербуржцам спасатели окажут помощь на улицах и в транспорте
Сегодня, 6:16
0
lesjasap
69

Петербуржцам спасатели окажут помощь на улицах и в транспорте

0
 
 

Новая общественная инициатива получила название "Спасатель рядом".

В Петербурге волонтеры и профессионалы помогут людям на улице в рамках проекта "Спасатель рядом". Теперь местные жители и гости Северной столицы смогут при помощи мобильного приложения вызвать на место происшествия добровольцев. Обратиться можно будет в общественных местах и транспорте.

Зарегистрированные волонтеры-спасатели будут получить сигнал о том, что поблизости от них человек нуждается в помощи. В настоящее время в системе уже есть представители отряда "Экстремум". Большинство из спасателей организации имеют соответствующие аттестаты,а также желание и возможность продолжить работу даже после дежурств. Организаторы надеются привлечь к проекту студентов-медиков,пожарных и практикующих докторов.

Фото: Piter.tv

 

Теги:
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

5