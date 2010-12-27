Петербуржцам спасатели окажут помощь на улицах и в транспорте

Новая общественная инициатива получила название "Спасатель рядом".

В Петербурге волонтеры и профессионалы помогут людям на улице в рамках проекта "Спасатель рядом". Теперь местные жители и гости Северной столицы смогут при помощи мобильного приложения вызвать на место происшествия добровольцев. Обратиться можно будет в общественных местах и транспорте.

Зарегистрированные волонтеры-спасатели будут получить сигнал о том, что поблизости от них человек нуждается в помощи. В настоящее время в системе уже есть представители отряда "Экстремум". Большинство из спасателей организации имеют соответствующие аттестаты,а также желание и возможность продолжить работу даже после дежурств. Организаторы надеются привлечь к проекту студентов-медиков,пожарных и практикующих докторов.

Фото: Piter.tv