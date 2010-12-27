Знакомство в социальной сети обернулось для петербуржца потерей отцовского авто

Знакомство в социальной сети для молодого петербуржца обернулось потерей автомобиля.

Молодой мужчина в Петербурге подвергся нападению из-за случайного знакомства в социальной сети. Об этом пишет "Конкретно.ру".

На 21-летнего петербуржца напали двое неизвестных 5 мая в половине второго ночи у дома 17 по Хабаровской улице. Ему в лицо брызнули из газового баллончика, затем избили и забрали старый автомобиль ВАЗ-21053, который принадлежал его отцу.

Известно, что ранее парень познакомился с девушкой "ВКонтакте". В тот день она прислала ему СМС-сообщение о том, что к ней кто-то пристает, и попросила забрать ее от указанного дома. Когда молодой человек подъехал, к нему подошли двое мужчин и предложили проводить в то место, где якобы находится его знакомая. Но едва парень отошел от машины, на него напали.

Пострадавший запомнил, что один из преступников был азиатской внешности, лицо в оспинах.