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Петербуржец заплатит 250 тысяч рублей за незаконную продажу алкоголя
Сегодня, 11:01
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nadezhda_sib

Петербуржец заплатит 250 тысяч рублей за незаконную продажу алкоголя

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Прокуратура Фрунзенского района провела рейд по алкогольной продукции.

Индивидуальный предприниматель продавал алкоголь без необходимых на то документов и лицензии. Теперь он заплатит штраф. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Алкоголь продавался в продуктовом магазине на Софийской улице. В ходе проверки выяснилось, что у владельца нет документов, подтверждающих его качество. В отношении владельца возбудили дело об административном правонарушении по статье "Производство или оборот этилового спирта. алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии". 

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти назначил индивидуальному предпринимателю штраф в размере 250 тысяч рублей.

Изъятый алкоголь уничтожат. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что женщина из Узбекистана выпила уксусную эссенцию в Выборгском районе

Фото: pixabay.com

Теги: алкоголь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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