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Женщина из Узбекистана выпила уксусную эссенцию в Выборгском районе
Сегодня, 10:42
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Cherepanov

Женщина из Узбекистана выпила уксусную эссенцию в Выборгском районе

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По предварительным данным, она сделала это намеренно.

В воскресенье, 28 июля в доме №9/2 на ул. Руднева Выборгского района Петербурга 32-летняя приезжая из Узбекистана выпила уксусную эссенцию. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Женщину госпитализировали в НИИ скорой помощи около 22:00. Медики оценили ее состояние как тяжелое: у пострадавшей ожог ротоглотки, пищевода, желудка и голосовых связок.

Кроме того, у женщины нашли черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рана левого надлобья. Полиция начала проверку возможного домашнего насилия, которое могло стать причиной намеренного отравления.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Красногвардейском районе нашли повешенного мужчину.

Фото: Pixabay

Теги: выборгский район, женщина отравилась уксусом, приезжая из узбекистана
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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