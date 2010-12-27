Женщина из Узбекистана выпила уксусную эссенцию в Выборгском районе

По предварительным данным, она сделала это намеренно.

В воскресенье, 28 июля в доме №9/2 на ул. Руднева Выборгского района Петербурга 32-летняя приезжая из Узбекистана выпила уксусную эссенцию. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Женщину госпитализировали в НИИ скорой помощи около 22:00. Медики оценили ее состояние как тяжелое: у пострадавшей ожог ротоглотки, пищевода, желудка и голосовых связок.

Кроме того, у женщины нашли черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рана левого надлобья. Полиция начала проверку возможного домашнего насилия, которое могло стать причиной намеренного отравления.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Красногвардейском районе нашли повешенного мужчину.

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