В Красногвардейском районе нашли повешенного мужчину

В его кармане лежал пропуск ГУП "Водоканал" на имя 43-летнего петербуржца.

В воскресенье, 28 июля около 5:00 у дома №30 на ул. Химиков в Красногвардейском района Петербурга нашли повешенный на дереве труп мужчины средних лет. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

На погибшем были клетчатая рубашка и черные брюки. В кармане лежал пропуск ГУП "Водоканал" на имя 43-летнего жителя Петербурга.

Полиция начала устанавливать подробности происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что мужчина сорвался с крыши во время парада ВМФ в Кронштадте.

Фото: Pixabay