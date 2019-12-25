Петербуржца с активной формой туберкулеза принудительно отправили на лечение

Он болен активной формой туберкулеза и уклоняется от лечения.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению главного врача противотуберкулезного диспансера. Он заявил, что один из местных жителей болен активной формой туберкулеза и уклоняется от лечения. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Надзорным ведомством установлено, что петербуржец болен активной формой туберкулеза и состоит на диспансерном учете. При этом он уклоняется от обязательного лечения, предупреждения медиков о последствиях отказа от лечения туберкулеза игнорирует, создает территориальный очаг туберкулезной инфекции и угрозу распространения туберкулеза.

В целях защиты прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду прокурор Центрального района направил в суд исковое заявление о госпитализации мужчины в медицинскую организацию для лечения в стационаре.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Решение суда обращено к немедленному исполнению.

В июне по требованию прокурора Калининского района Петербурга еще одного мужчину принудительно госпитализировали в туберкулезную больницу.

Фото: Piter.tv