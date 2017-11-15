Жестокого собачника привлекли за травлю символа Зеленогорска

В Петербурге к уголовной ответственности привлекли 30-летнего мужчину, который, предположительно, издевался над собакой, являющейся символом Зеленогорска.

В Петербурге к уголовной ответственности привлекли 30-летнего мужчину, которого обвиняют в травле собаки-символа Зеленогорска. Об этом пишет "Фонтанка".



Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ему вменяют часть первую статьи 245 УК – "Жестокое обращение с животными с применением садистских методов".



Жуткое событие произошло 11 ноября, когда некий мужчина гулял со своим питомцем - бойцовским стаффордширским терьером по проспекту Ленина, натравил его на бродячую собаку. Как указано в уголовном деле, очевидцы пытались заступиться за дворнягу, но хозяин бойцовской собаки дал команду: "Взять, убей её" (цитата из материалов дела – прим. ред.) – и стаффордшир набросился на нее.



Прохожие доставили собаку в ветлечебницу. Оказалось, что дворнягу зовут Алиса и она является своего рода достопримечательностью Зеленогорска.



29 граждан направили письмо в полицию, в результате чего 14 ноября дознанием было возбуждено уголовное дело, а 15 ноября фигурант уже стал подозреваемым. Ранее мужчина был судим.

Видео: YouTube/Мегаполис