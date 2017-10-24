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В Сестрорецке петербуржец избил женщину молотком

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В Петербурге вынесли приговор мужчине, который обвиняется в причинении вреда здоровью средней степени тяжести.

В Северной столице вынесли приговор мужчине, обвиняемому в причинении вреда здоровью средней степени тяжести. Об этом пишет "Росбалт".

Судом было установлено, что в июне текущего года в Сестрорецке мужчина избил знакомую молотком по телу, а также два раза ударил ее ладонью в лицо.

Мужчина признался в содеянном. Ему грозит 8 месяцев колонии строгого режима.
 

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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