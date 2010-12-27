Петербуржца подозревают в сексуальном насилии над своей новорожденной дочкой

Инспектор по делам несовершеннолетних установила, что 20-летний безработный петербуржец в период с апреля 2019 года по настоящее время совершал насильственные действия сексуального характера.

Два инцидента, связанные с насильственными действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетних зафиксированы в Красносельском и Калининском районах. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По данным агентства, 18 июля полиция выезжала на вызов в квартиру на улице Пограничника Гарькавого. Инспектор по делам несовершеннолетних установила, что 20-летний безработный петербуржец в период с апреля 2019 года по настоящее время совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери 2019 года рождения. Его задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Позже, 20 июля, в Следком обратился 30-летняя женщина, которая рассказала, что ее бывший 52-летний супруг, возможно, совершал действия сексуального характера в отношении их дочери 2008 года рождения. Следователи провели экспертизы и возбудили уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-ти лет".

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