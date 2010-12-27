Петербуржца отправили под домашний арест за пленение пятерых детей

Фрунзенский районный суд отправил под домашний арест Ивана Герасимова. Мужчина незаконно удерживал пятерых несовершеннолетних и похитил телефон у одного из них.

В среду, 15 ноября, Фрунзенский районный суд вынес решение о мере пресечения для Ивана Герасимова. Следствие обвиняет мужчину в незаконном лишении свободы пятерых несовершеннолетних. При этом он напал на одного из пленников и отобрал у него телефон. Для запугивания мужчина использовал травматический пистолет.

Как сообщает объединенная пресс-служба судом Петербурга, Герасимова отправили под домашний арест до 12 января следующего года. В понедельник, 13 ноября, ему предъявили обвинение. Подозреваемый не признает свой вины.