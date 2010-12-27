Петербуржца осудили на 7 лет в колонии за убийство незнакомца на остановке

Происшествие произошло зимой прошлого года. Тогда мужчина выстрелил из травматического оружия в незнакомца, от полученных ран пострадавший скончался.

Кировский районный суд вынес приговор горожанину Антону Вакульскому, который застрелил на остановке незнакомого мужчину. Обвиняемый уедет в колонию жесткого режима на 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Антона Вакульского, сообщают в Ведомстве.

Напомним, что в 2017 году Анатолий Вакульский в сильном опьянении дважды выстрелил из травматического оружия в прохожего прямо на остановке. Мужчина скончался прямо на месте. Позднее, в суде "стрелок" даже не смог объяснить свой поступок, видимо, в голову сильно ударил алкоголь.

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