Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Петербуржца осудили на 7 лет в колонии за убийство незнакомца на остановке
Сегодня, 20:50
0
IRINA_CHALKINA
111

Петербуржца осудили на 7 лет в колонии за убийство незнакомца на остановке

0
 
 

Происшествие произошло зимой прошлого года. Тогда мужчина выстрелил из травматического оружия в незнакомца, от полученных ран пострадавший скончался.

Кировский районный суд вынес приговор горожанину Антону Вакульскому, который застрелил на остановке незнакомого мужчину. Обвиняемый уедет в колонию жесткого режима на 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. 

Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Антона Вакульского, сообщают в Ведомстве. 

Напомним, что в 2017 году Анатолий Вакульский в сильном опьянении дважды выстрелил из травматического оружия в прохожего прямо на остановке. Мужчина скончался прямо на месте. Позднее, в суде "стрелок" даже не смог объяснить свой поступок, видимо, в голову сильно ударил алкоголь.

Фото: Pixabay 

 

Теги: петербуржец застрелил прохожего
Категории: Криминальные происшествия Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

5