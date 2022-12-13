Петербуржца оштрафовали за выгул слепого шпица без намордника

Мужчина выгуливал слепого шпица по кличке Катька.

В Московском районе петербуржца оштрафовали за выгул собаки без поводка. Об этом сообщил хозяин собаки и прислав видео инцидента.

Мужчина выгуливал слепого шпица по кличке Катька без поводка и намордника. Он утверждает, что его обвинили в нарушении закона "Об ответственном обращении с животными", который запрещает выгул без поводка и намордника "потенциально опасных собак". По словам петербуржца, акт составлял сотрудник администрации Московского района, член муниципального совета "Звёздное", а также "целый микроавтобус полицейских".

При этом, согласно Закону Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт‑Петербурге" № 273-70 от 31.05.2010 г., в общественных местах собак можно выгуливать только на поводке.

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Видео: Вконтакте / Наш дом - Невский Район

Фото: скриншот с сайта администрации Санкт-Петербурга