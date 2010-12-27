Петербургскую школу обвинили в эйджизме при размещении вакансии

Школа № 582 из Санкт-Петербурга разместила в Сети вакансию на место социального педагога. Пользователей возмутили требования образовательного учреждения к возрасту соискателей.

Петербургскую общеобразовательную школу обвинили в трудовой дискриминации. Пользователи социальных сетей считают, что учебная организация незаконно ограничивает доступ к рабочим местам для людей старше 40 лет. А эксперты пояснили Piter.TV, что за текст вакансии школе № 582 грозит административное наказание.

Поводом для скандала стало описание вакансии, опубликованной накануне в Сети. Администрация школы № 582 с углубленным изучением финского и английского языков разместила на портале Superjob объявление о поиске специалиста на должность социального педагога. В описании вакансии говорится, что на эту работу могут претендовать только люди в возрасте от 25 до 40 лет. При этом авторы объявления не поясняют, чем конкретно их не устраивают специалисты старше 40 лет.

На странную HR-политику общеобразовательного учреждения обратили внимание сразу несколько пользователей социальных сетей. Петербуржцы назвали ненормальным подход администрации школы №582 к поиску сотрудников. Так, один из комментаторов возмутился, что соискатели в возрасте 41 года не могут претендовать на вакансию, хотя по своему уровню работы вряд ли отличаются от 40-летних претендентов.

Нашлись и те, кто назвал проблему эйджизма (предвзятого отношения к людям определенной возрастной группы) распространенной в среде российских работодателей. Однако в школах раньше подобная тенденция не была замечена.

Канал Piter.TV связался с директором кадрового агентства АРЕС. Сергей Лопаткин отметил, что подобные вакансии противоречат федеральному законодательству и могут стать поводом для обращения соискателей в правоохранительные органы.

"Этот закон был принят три года назад. Работодатель не имеет права безосновательно ограничивать возраст соискателей и выдвигать требования к возрасту. С тех пор крупнейшие HR-сайты убрали графу "возраст" из своих шаблонов. Но работодатели продолжают размещать такие требования в "теле" объявления, что является нарушением законодательства. В наше время соискатели стали очень грамотными в этих вопросах, если какой-нибудь педагог захочет, он вполне может добиться разбирательства со школой - дело может закончиться административным штрафом", - пояснил нам эксперт.