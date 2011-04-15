Гимназию "Земля и Вселенная" оштрафовали за массовое отравление школьников

В учебном учреждении произошла авария, но Роспотребнадзор не уведомили и необходимые работы после нее не провели.

Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал гимназию №642 "Земля и Вселенная", в которой отравились школьники. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Санитарно-эпидемиологическое расследование показало, что 15 учащихся подхватили острую кишечную инфекцию. У детей были соответствующие симптомы: тошнота, боль в животе, высокая температура. В пробах воды обнаружили ротавирусы. В школе проходили работы по замене аварийного участка трубы холодного водоснабжения, однако Роспотребнадзор об этом не уведомили. После работ дезинфекцию не провели.

Отметим, что изначально сотрудники Роспотребнадзора очаг заболеваемости не обнаружили.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Фото: Instagram / @gymnasium_642