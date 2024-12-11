Петербургскую дамбу закроют 31 января

С 10:00 до 18:00 пройдёт проверка работы систем управления и гидромеханического оборудования судопропускного сооружения С-2.

Сегодня, 31 января, с 10:00 до 18:00 пройдёт проверка работы систем управления и гидромеханического оборудования судопропускного сооружения С-2 на Петербургской дамбе. В ходе испытаний плоский подъёмно-опускной затвор будет переведён в закрытое положение.

Пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) информирует, что проведение этих мероприятий было согласовано со Службой капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".

Движение автомобилей по дамбе будет проходить в обычном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что схема движения по развязке КАД Петербурга и Кронштадтского шоссе изменяется.

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (дамба)