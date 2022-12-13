Петербургскому онкоцентру присвоили имя академика Напалкова

Такое решение приняли на заседании топонимической комиссии.

Онкоцентру на Ленинградской улице присвоили имя академика Николая Напалкова. Об этом 6 февраля рассказали в пресс-службе Смольного.

Такое решение приняли на заседании топонимической комиссии.

Напалков был выдающимся онкологом, академиком АМН СССР и РАМН. Многие годы он занимал пост директора Научно-исследовательского института онкологии имени Н. Н. Петрова. Он приложил много усилий для развития и становления онкослужбы города, а также был инициатором создания центра специализированных видов медпомощи.

Фото: Вконтакте / Петербургский онкоцентр