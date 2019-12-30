Петербургскому ледовому трамваю исполнится 125 лет

Он пользовался большой популярностью в конце XIX века.

В пятницу, 31 января, исполнится 125 лет с момента пуска ледового трамвая в Петербурга.

Трамваи перевозили по льду сотни пассажиров на протяжении полутора десятилетий. В конце XIX века им пользовались до 900 тыс. пассажиров за сезон.

При этом уникальная транспортная система в течение трех сезонов работала параллельно с электрическим трамваем, который ходил по суше. На улицах Северной столицы он появился в 1907 году.

Память о ледовой трамвайной линии сохранилась в Музее городского электрического транспорта. В музее создали макет по фотографии Карла Буллы "Электроперевоз у Зимнего дворца" 1900-х годов.

Видео: комитет по транспорту Петербурга