Петербургскому ледовому трамваю исполнится 125 лет

В пятницу, 31 января, исполнится 125 лет с момента пуска ледового трамвая в Петербурга.
Трамваи перевозили по льду сотни пассажиров на протяжении полутора десятилетий. В конце XIX века им пользовались до 900 тыс. пассажиров за сезон.
При этом уникальная транспортная система в течение трех сезонов работала параллельно с электрическим трамваем, который ходил по суше. На улицах Северной столицы он появился в 1907 году.
Память о ледовой трамвайной линии сохранилась в Музее городского электрического транспорта. В музее создали макет по фотографии Карла Буллы "Электроперевоз у Зимнего дворца" 1900-х годов.
Видео: комитет по транспорту Петербурга
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