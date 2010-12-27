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Петербургского врача, который угрожал взорвать аэропорт Пулково поместят в психушку
Сегодня, 19:21
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IRINA_CHALKINA
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Петербургского врача, который угрожал взорвать аэропорт Пулково поместят в психушку

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Также 37-летний мужчина ежедневно выкладывал посты "Вконтакте", которые содержали призыв к терроризму.

Во вторник, 11 сентября, стало известно, что петербургского врача, который угрожал взорвать аэропорт Пулково хотят поместить в психбольницу. Об этом сообщили в пресс-службе городского Следственного комитета.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база и в связи с тем, что в ходе следствия было установлено, что мужчина страдал и страдает хроническим психическим расстройством, уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера

отмечают в ведомстве

Напомним, что 37-летнего жителя города Петербург обвиняют в публичных призывах к совершению террористических акций, в возбуждении ненависти и вражды, а также заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

По версии СК петербуржец 4  июля 2017 года, находясь в Казахстане, заявил на официальном сайте аэропорта Пулково о предстоящем взрыве.

Фото: Pixabay

 

 

 

 

 

 

Теги: задержание экстремиста , следственный комитет
Категории: Лента новостей Новости СПб

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