Петербургского врача, который угрожал взорвать аэропорт Пулково поместят в психушку

Также 37-летний мужчина ежедневно выкладывал посты "Вконтакте", которые содержали призыв к терроризму.

Во вторник, 11 сентября, стало известно, что петербургского врача, который угрожал взорвать аэропорт Пулково хотят поместить в психбольницу. Об этом сообщили в пресс-службе городского Следственного комитета.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и в связи с тем, что в ходе следствия было установлено, что мужчина страдал и страдает хроническим психическим расстройством, уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера отмечают в ведомстве

Напомним, что 37-летнего жителя города Петербург обвиняют в публичных призывах к совершению террористических акций, в возбуждении ненависти и вражды, а также заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

По версии СК петербуржец 4 июля 2017 года, находясь в Казахстане, заявил на официальном сайте аэропорта Пулково о предстоящем взрыве.

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