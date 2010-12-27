Петербургского мигранта задержали по подозрению в связях с ИГ

В Петербурге мигранта задержали по подозрению в связях с запрещенной в России группировкой ИГ.

В начале недели Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на организацию деятельности террористической организации. Был задержан 26-летний подозреваемый, гражданин Таджикистана, проживающий в поселке Вартемяги без регистрации. Об этом сообщают "Невские новости".

По данным следствия, с 1 февраля 2017 года мужчина вел интернет-переписку с вербовщиком, который находился на территории Сирии. Он вступил в террористическую группировку ИГ (запрещенную на территории России) и хотел отправиться на "джихад". Известно, что мужчина расспрашивал своего знакомого о том, как лучше всего добраться до Сирии, узнавал цену автоматического оружия и амуницию, а также интересовался условиями быта в лагерях боевиков.

В России мужчина задержался случайно: при регистрации рейса в Стамбул из Москвы его остановили полицейские и стали проверять документы. В итоге подозреваемый опоздал на рейс.

Правоохранители установили личность вербовщика - это 22-летний гражданин Таджикистана, которого на родине разыскивают за вовлечение граждан в военные действия на территории других государств.