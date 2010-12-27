Петербургского человека-паука спасают службы МЧС

Российский прототип героя комиксов "Marvel" пытается "лазить" по дому с помощью простыни.

В пятницу, 17 августа, на Фонтанке, мужчина возомнил себя ни то человеком-пауком, ни то альпинистом. Об этом сообщила "Фонтанка".

Мужчина периодически открывал окно, сбрасывал импровизируемый канат из простыни вниз, и спускался. Затем "человек-паук" поднимался обратно к себе в квартиру.

Жители района начали беспокоиться о новом супергерое и вызвали спасателей.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место вызова, то столкнулись с "холодным отношением" альпиниста. Мужчина закрыл окно и не желал общаться.

В результате спасатели были вынуждены выломать окно в квартиру мужчины, чтобы удостовериться, что с ним все хорошо.

Как отмечают жители дома, мужчина не первый раз геройствует на простыне.

Фото: Pixabay