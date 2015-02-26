Петербургского блогера задержали на двое суток за тонировку на автомобиле

Несколько часов назад Артем Макаров опубликовал в своем профиле истории, где сообщил, что его выпустили.

В субботу, 7 августа, полиция Петербурга задержала автоблогера Артема Макарова за тонировку на автомобиле. Об этом сообщил его знакомый на личной странице Instagrama Артема.

Приятель блогера рассказал, что Макарова арестовали из-за незаконной тонировки на его Mercedes, которую Артем отказался снимать. Если водитель не делает этого на месте, то протокол на него оформляется за неповиновение распоряжению сотрудника полиции. Этот административный состав предусматривает арест. Также сообщили, что блогер будет находиться под стражей до понедельника, 9 августа.

Несколько часов назад Артем Макаров опубликовал в своем профиле истории, где сообщил, что его выпустили. Позже он заверил, что расскажет обо всем случившемся.

Напомним, блог Макарова заточен на обзор люксовых автомобилей. Также известно, что автоблогер сын владельца "Питеройла" Алексея Макарова.

Ранее мы писали, что Хованский просидит в СИЗО до сентября.

Фото: Instagram / artem.6.3