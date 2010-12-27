В Индию отправятся комплектующие космических спутников из Петербурга

Заказ от иностранных коллег поступил на производство в Северной столице.

Государственное предприятие "Ростех" будет поставлять в Индию комплектующие для космического оборудования. О заказе иностранных представителей рассказали в пресс-службе петербургской компании.

Согласно заключенному договору, подрядчик будет отправлять за границу ферритовые приспособления, которые необходимы для запуска гражданских спутников. Их производит НИИ "Феррит-домен". На данный момент производство изготавливает около 40 процентов всех ферритовых объектов в стране. Специалисты из северной столицы заявляют, что их продукция позволяет работать аппаратуре с высокой точностью даже в условиях сильного солнечного излучения.

Первая поставка ферритов для индийских гражданских спутников позволяет нам закрепиться на этом быстрорастущем рынке. Благодаря расширению взаимодействия с Индией уже в 2018 году мы рассчитываем в 4 раза увеличить долю экспорта ферритовых изделий по сравнению с предыдущим годом заявил представитель фирмы

Добавим, что объемы и стоимость контракта не разглашаются.

Напомним, что УФАС Петербурга: проектирование школы для детей-инвалидов отложено из-за нарушений.

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