УФАС Петербурга: проектирование школы для детей-инвалидов отложено из-за нарушений

Заказчик предъявил излишне строгие требования к участникам конкурса.

УФАС по Петербургу приостановило конкурс на создание центра для детей-инвалидов. По мнению антимонопольного ведомства, организатор тендера предъявил чрезмерно завышенные требования к исполнителю. Жалобу в надзорную службы отправила компания "Альянс ЕСП".

Одной из проблем стало требование предоставления сертификата Федерального агентства по техническому регулированию. Данные свидетельства чисто технически должны подтвердить репутацию организации-участника.

Отметим, что строительство предполагается на пересечении улицы Антонова-Овсеенко с Дальневосточным проспектом. Заказчиком выступает Фонд капитального строительства. Сумма контракта составляет 17 миллионов рублей. В ближайшее время нарушения будут исправлены.

Фото: Piter.tv