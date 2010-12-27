Долг есть долг: ПКБ из Петербурга вернуло Минобороны 23 млн рублей

Приставы помогли Министерству обороны взыскать долг с постоянных партнеров.

В Петербурге крупное проектно-конструкторское бюро заплатило Минобороны РФ 23 миллиона рублей. Этот штраф с организации под "горячей" аббревиатурой "РИО" взыскали за просрочку работ по госконтракту. К общей сумме долга приставы присовокупили пенни, которые набежали за время просрочки.

Конструкторов из Петербурга поставили перед выбором: либо отсрочка и дополнительный исполнительский сбор в 1.5 млн рублей, либо полная выплата долга. Конструкторы из ЗАО "РИО" смирились с требованиями Минобороны и УФССП: в установленный срок деньги поступили на счет военных.

Подробности госконтракта и типа работ, за которые отвечали в РИО, в материалах пресс-центра не сообщаются. На сайте организации говорится, что ЗАО РИО занимается разработкой комплексов связи и программ кораблестроения. В частности, конструкторы участвовали в разработке ледокола "Илья Муромец".

Фото: ЗАО РИО, официальный сайт