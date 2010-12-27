Попечителям детским домов посоветовали заняться профориентацией воспитанников

Планируется, что попечители будут обращать внимание не только на финансовую составляющую их деятельности.

Власти Петербурга обратились к представителям бизнеса и городским ведомствам с просьбой фокусироваться на профориентации детей-сирот при попечительстве социальных учреждений. По мнению администрации города, стоит заботиться не только об их оснащении. Об этом заявил председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.

Политик отметил, что попечительским советам нужно оказывать индивидуальную помощь конкретному ребенку в соответствии с его ситуацией и потребностями. В целях профориентации воспитанников возможно корпоративное наставничество. Представители попечительского совета могут участвовать в трудоустройстве детей, профориентации.

К работе также хотят привлечь промышленные предприятия и финансовые учреждения, представителей силового блока. Они смогут стать наставниками детей, в том числе в профессиональном плане.

На данный момент в городе существуют 34 учреждения для детей-сирот. Их спонсорами и организаторами праздников выступают представители бизнеса, органов власти, духовенства, некоммерческих предприятий и органов местного самоуправления. Теперь попечительские советы хотят привлечь к новому виду работ.

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