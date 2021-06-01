Петербургский завод Hyundai планирует возобновить производство только через 2 месяца

Завод находится в простое с 1 марта.

Завод Hyundai может открыться только к маю. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник, знакомый с ситуацией на предприятии.

Сейчас, по данным издания, некоторые сотрудники завода подписывают документ об ознакомлении с приказом руководства. Простой может продлиться до 30 апреля, а массовое производство начнется не ранее 27 мая. Завод приостановил работу с 1 марта из-за нехватки комплектующих и проблемах с логистикой.

Ранее стало известно о том, что более 13 тыс. сотрудников в Петербурге находятся в простое. Основная часть таких сотрудников работает на автозаводах Hyundai, Nissan и Toyota.

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