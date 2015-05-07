Более 13 тыс. сотрудников в Петербурге находятся в простое

В Петербурге в режиме простоя находятся 56 предприятий.

В Петербурге в режиме простоя находятся 56 предприятий. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения.

В городе временно приостановили деятельность некоторые предприятия, поэтом 13 479 сотрудников не посещают работу. В Смольном добавили, что сотрудникам выплачивают 2/3 зарплаты, некоторым из них и больше. Отмечается, что основная часть таких сотрудников работает на автозаводах Hyundai, Nissan и Toyota.

Ранее мы сообщали, что в Смольном рассказали, насколько предприятия Петербурга зависят от импортных поставок. Больше всего пострадают предприятия, у которых не локализовано производство в России.

Фото: pexels

