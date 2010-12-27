Петербургский суд рассмотрит обжалование приговора ловца "церковных" покемонов Руслана Соколовскому

Молодой человек запечатлел на видео свою охоту на вымышленных зверушек в Екатеринбургском Храме-на-крови.

Петиция о новом рассмотрении вынесенного наказания известному видео-блогеру Руслану Соколовскому была одобрена судом Петербурга. Информация об этом появилась на страницах сетевого издания "Фонтанка".

Отметим, что невзирая на то, что молодой человек совершил преступление в Екатеринбурге, слушание по делу будет осуществляться в Петербурге - новом месте жительства Соколовского.

Ходатайство защиты Соколовского поступило в Куйбышевский районный суд и к 18 февраля уже зарегистрировано. Адвокат Алексей Бушмаков подал документы в Верх-Исетский суд Екатеринбурга в первый рабочий день года, а 25 января они были направлены по подсудности.

Роман Соколовский стал известен широкой аудитории еще три года назад, в качестве ловца покемонов. Молодой человек запечатлел на видео свою охоту на вымышленных зверушек в Екатеринбургском Храме-на-крови.

В 2017-м суд признал его действия экстремизмом и приговорил его к 3,5 годам условно за возбуждение вражды, оскорбление чувств верующих и незаконный оборот специальных технических средств. После срок сократили на 15 месяцев, добиться меньшего через Верховный суд Соколовский не смог.

Источник: сетевое издание "Фонтанка"