Суд отправил под домашний арест продюсера, подозреваемого в хищении 20 млн

Следствие опасается, что фигурант дела может покинуть страну вслед за предполагаемыми сообщниками.

Петербургский городской суд изменил меру пресечения продюсеру Рушану Насибулину, подозреваемого в крупном мошенничестве с бюджетными средствами. Мужчина должен был находится под стражей до 27 августа, однако по решению судьи его отправят под домашний арест. Ранее в такой мере ему было отказано из-за опасений, что фигурант дела покинет страну.



Насибулина подозревают в хищении около 20 миллионов рублей у Минпромторга. Субсидии были выделены для компенсации затрат по исследованиям технологии ламинирования текстильных мембранных материалов для одежды. Контракт был заключен в декабре 2016 года.



По данному делу также под стражей находится бизнес-партнер Рушана Александр Внучкин. Вместе фигуранты дела руководили компанией "Инмед". Прокуратура предполагает, что в преступлении может быть замешана и дочь Насибулина - Евгения. Накануне женщина покинула страну. Подозреваемой удалось скрыться в день задержания отца. С собой она прихватила еще одного возможного фигуранта расследования.



Фото: Piter. TV