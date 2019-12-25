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Петербургский ретейлер заработал 1 миллиард долларов в 2019 году
Сегодня, 18:21
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nadezhda_sib

Петербургский ретейлер заработал 1 миллиард долларов в 2019 году

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При этом группа компаний занимает второе место на рынке DIY.

Темпы роста группа компаний "Петрович" считаются лучшими среди лидеров рынка DIY.  В 2019 году компания вышла на оборот в 1 млрд долларов, сообщил "РБК Санкт-Петербург".

По сравнению с 2018 оборот сети вырос на 22%, в Петербурге —  на 12,4%. Впервые за несколько лет "Петрович" собирается открывать новые магазина. При этом рост конкурента в лице "Леруа Мерлен" составил 13-15%. 

Несмотря на положительную статистику, компании приходится существовать в условиях растущего давления на рынок DIY со стороны серьезных онлайн-ретейлеров. Также влияет замедление продаж квартир в ипотеку. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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