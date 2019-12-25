Петербургский ретейлер заработал 1 миллиард долларов в 2019 году

При этом группа компаний занимает второе место на рынке DIY.

Темпы роста группа компаний "Петрович" считаются лучшими среди лидеров рынка DIY. В 2019 году компания вышла на оборот в 1 млрд долларов, сообщил "РБК Санкт-Петербург".

По сравнению с 2018 оборот сети вырос на 22%, в Петербурге — на 12,4%. Впервые за несколько лет "Петрович" собирается открывать новые магазина. При этом рост конкурента в лице "Леруа Мерлен" составил 13-15%.

Несмотря на положительную статистику, компании приходится существовать в условиях растущего давления на рынок DIY со стороны серьезных онлайн-ретейлеров. Также влияет замедление продаж квартир в ипотеку.



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